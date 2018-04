Uranus dégage une odeur d’œuf pourri

Après des années d’interrogations sur ce qui compose les nuages de la haute atmosphère d’Uranus, des astronomes viennent de démasquer le gaz qui prédomine. Et cela ne sent pas bon du tout. L’identification du « coupable » permet aussi aux chercheurs d’en savoir plus sur la naissance de la planète.

C’est un débat qui dure depuis des années : les nuages dans la haute atmosphère d’Uranus sont-ils composés de glace d’ammoniac ou de glace de sulfure d’hydrogène ? Eh bien, Patrick Irwin, de l’université d’Oxford, et son équipe, ont tranché la question : dans une étude qui vient de paraître dans Nature Astronomy, ils affirment que c’est cette dernière molécule qui domine… autrement dit, ça pue l’œuf pourri sur Uranus !

Heureusement alors qu’elle est à près de 3 milliards de kilomètres de nous, diriez-vous. Certes mais de toute façon, si nous nous avisions de nous enfoncer dans l’atmosphère de cette géante glacée, nous n’aurions pas vraiment le temps de sentir quoi que soit : « la suffocation et l’exposition aux températures négatives de -200 °C dans l’atmosphère composée principalement d’hydrogène, d’hélium et de méthane se feraient sentir bien avant l’odeur », rappelle le chercheur.

Une indice sur la naissance d’Uranus

Uranus posséderait donc du sulfure d’hydrogène (H2S) en altitude — et Neptune aussi d’ailleurs, selon les chercheurs —, gaz nauséabond et incommodant que l’on fuit d’ordinaire su Terre. Une présence somme toute discrète que les astronomes n’ont jamais réussi à mettre en évidence jusque là. Sans doute parce que l’essentiel, accumulé lors de la formation de la planète, demeure confiné dans ses profondeurs. Et « seule une petite quantité reste au-dessus des nuages sous forme de vapeur saturée », suppose Leigh Fletcher, de l’université de Leicester, qui a participé à ces recherches.

Pour enfin le détecter, l’équipe internationale a fait preuve de patience et d’« innovation » en le recherchant dans la lumière solaire réfléchie par les couches supérieures de la lointaine planète avec le spectromètre à champ intégral dans le visible et le proche infrarouge (NIFS) installé sur le télescope de 8 mètres de Gemini North (Hawaï) — « un instrument conçu à l’origine pour étudier les environnements explosifs autour des énormes trous noirs au centre des galaxies lointaines ».

Alors, outre que l’on apprend qu’Uranus sent vraiment mauvais, les chercheurs ajoutent que la présence de sulfure d’hydrogène peut éclairer sur la formation des planètes. En comparaison, ses deux grandes voisines, Jupiter et Saturne, en sont démunies et arborent plutôt de l’ammoniac (de la glace d’ammoniac) en altitude. Ces différences sont un indice sur l’emplacement de leurs berceaux. « Pendant la formation de notre Système solaire, la balance entre l’azote et le soufre (et donc l’ammoniac et le sulfure d’hydrogène nouvellement détecté sur Uranus) a été déterminée par la température et l’emplacement de la formation de la planète » explique Leigh Fletcher. Les chercheurs en sont convaincus, nos géantes glacées ont encore beaucoup de choses à nous révéler sur l’aube du Système solaire et aussi sur leurs homologues découvertes autour d’autres soleils.