Un astéroïde qui vient d’être découvert a frôlé la Terre

Ce 25 janvier, la Terre a été une nouvelle fois frôlée par un astéroïde. Aussi gros qu’un autobus ou une maison, il est passé entre la Terre et la Lune, à seulement 261.000 km environ. 2017 BX surnommé Rerun a été découvert quatre jours seulement avant son passage dans notre voisinage.

Cela s’est passé il y a quelques heures. Il était 5 h 54, heure de Paris, ce mercredi 25 janvier, lorsque le petit astéroïde 2017 BX est passé entre la Terre et la Lune, à quelque 261.119 km (ce qui représente approximativement les deux tiers de la distance Terre-Lune). La visite de ce géocroiseur s’est donc déroulée sans incident. Mais pour cette année qui vient de commencer, c’est tout de même la deuxième fois en moins de trois semaines qu’un corps qui croise notre route est repéré quelques jours seulement avant. Ce qui ne manque pas de poser question.

Jusqu’au 20 janvier, 2017 BX était en effet un parfait inconnu. Les astronomes de Slooh, qui ont par ailleurs retransmis en direct sur Internet leur observation de son passage, ont surnommé l’astéroïde Rerun (rediffusion, en français), en hommage à Fred « Rerun » Stubbs de la série américaine What’s Happening!! diffusée à la télévision dans les années 1970.



Animation de la trajectoire du géocroiseur 2017 BX (en bleu). © Nasa, @thewatchers

Un astéroïde de la taille d’un bus

Pour l’instant, les chercheurs disposent encore de peu d’informations sur ce Rerun. Les observations réalisées à l’Institut d’astrophysique des îles Canaries devraient permettre justement d’en apprendre un peu plus à son sujet. Pour l’instant, les chercheurs de la Nasa estiment que sa taille est comprise entre 6,6 et 15 mètres, vraisemblablement 8,5 mètres. Pour ceux de Slooh, il peut mesurer entre 4 et 14 mètres. Celui qui nous a frôlés le 9 janvier (voir article plus bas) devait quant à lui mesurer entre 11 et 34 mètres. En ce qui concerne celui du 25 janvier, la Nasa a établi qu’il se déplace à une vitesse relative de 26.800 km/h (soit 7,4 km/s).

Nul doute qu’il y en a encore beaucoup d’autres comme lui qui restent à découvrir. Petits et très sombres, ils parviennent à passer entre les mailles des filets des télescopes qui pourtant scrutent inlassablement le ciel. Néanmoins, ces efforts ne sont pas vains. Il n’est qu’à consulter les tableaux de données du programme Near-Earth Object de la Nasa, pour constater que beaucoup déjà ont été identifiés et que leurs trajectoires sont connues. Aucun, par ailleurs, petits ou gros (cela va de quelques mètres à plusieurs kilomètres), n’est en passe d’entrer en collision avec la Terre dans les prochaines semaines… ni même les prochaines décennies, d’après les prévisions.