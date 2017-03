Survol en haute résolution des sites d’alunissage d’Apollo 12 et Apollo 15

Photos exceptionnelles, prises par LRO, des sites d’Apollo 12 et Apollo 15.

Qui a dit que l’Homme n’a jamais mis les pieds sur la Lune ? Ces images capturées par la sonde spatiale Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) apportent des preuves irréfutables du contraire aux derniers sceptiques. Chargée de cartographier notre satellite naturel sous toutes les coutures, LRO s’est approché dans le cadre d’une mission à basse altitude des sites d’atterrissage des missions habitées Apollo 12 et Apollo 15.

Sur la première photo, LRO survole la région de l’immense Océan des Tempêtes (Oceanus Procellarum) où se sont posées les missions spatiales américaines : Surveyor 3 et Apollo 12. A bord de cette dernière, les astronautes Pete Conrad et Alan Bean venus, entre autres, récupérer des composants sur le vaisseau qui les a précédé de deux ans et demi. Un alunissage de précision particulièrement réussi.

La deuxième photo, également capturée par la caméra LROC, dévoile l’environnement où le module lunaire Falcon s’est posé. A son bord, les astronautes David R. Scott et James B. Irwin et une grande nouveauté : la jeep lunaire surnommée “Dune Buggy« , de son vrai nom Lunar Roving Vehicule (LRV). On peut toujours voir les traces de pneu laissé par son passage, il n’y a ni vent, ni pluie pour les effacer et sans doute, seront t’elles toujours visibles dans plusieurs milliers d’années. En bout de chemin, à droite de l’image, on aperçoit LRV. A l’opposé, l’ensemble ALSEP (Apollo Lunar Surface Experiments Package) est visible, laissé sur place, dans la région Hadley Plains, près de Hadley Rille.

Crédit photo : NASA Goddard/Arizona State University.