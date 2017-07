La Grande Tache Rouge de Jupiter observée de près par la sonde Juno

Voici les premières images de la Grande Tache Rouge de Jupiter par Juno. Le 10 juillet, la sonde n’était qu’à 9.000 km de ce tourbillon connu des astronomes depuis 350 ans. Actuellement, elle mesure 16.350 km, soit 1,3 fois la taille de la Terre.

Ces images étaient très attendues depuis l’annonce de la NASA que la sonde Juno, qui épie Jupiter depuis tout juste un an (elle est arrivée le 4 juillet 2016), survolerait la Grande Tache Rouge le 10 juillet. C’est fait, la sonde a transmis les images brutes mardi et elles ont été mises en ligne hier, mercredi.

« Maintenant, nous avons les meilleures images de cette tempête emblématique, a déclaré Scott Bolton, chercheur principal de la mission, dans le communiqué de la NASA. Il nous faudra un certain temps pour analyser toutes les données non seulement de JunoCam mais aussi des huit instruments scientifiques de Juno, afin de projeter une nouvelle lumière sur le passé, le présent et l’avenir de la Grande Tache Rouge. »

Le « scientifique citoyen » Jason Major, qui ne rate pas une seule image de Juno, a retraité l’image brute quelques heures après que la sonde l’a envoyée. Le vaisseau était à 13.917 km [au-dessus de la tempête]. « Il est toujours intéressant de voir ces nouvelles images brutes de Jupiter à leur arrivée, a-t-il déclaré à la Nasa, mais il est encore plus passionnant de prendre les images brutes et de les transformer en quelque chose que les gens peuvent apprécier. C’est pour cela que je vis. » — Crédit : NASA, JPL-Caltech, SwRI, MSSS, Jason Major Image retraitée par Kevin Gill. La Grande Tache Rouge de Jupiter photographiée par Juno le 10 juillet 2017. La sonde était à 9.866 km au-dessus de la tempête — Crédit : NASA, JPL-Caltech, SwRI, MSSS, Kevin Gill La Grande Tache Rouge de Jupiter photographiée par Juno le 10 juillet. L’image brute a été traitée par Seán Doran — Crédit : NASA, JPL-Caltech, SwRI, MSSS, Gerald Eichstädt, Seán Doran La Grande Tache Rouge de Jupiter photographiée par Juno le 10 juillet 2017. La sonde était à 9.866 km au-dessus de la tempête — Crédit : NASA, JPL-Caltech, SwRI, MSSS, Gerald Eichstadt La sonde Juno était à 9.866 km quand cette image de la Grande Tache Rouge de Jupiter a été prise par la JunoCam. L’image brute a été retraitée par le « scientifique citoyen » Kevin Gill — Crédit : NASA, JPL-Caltech, SwRI, MSSS, Kevin Gill

Juno survolait la Grande Tache Rouge à 9.000 km de distance

Ce survol a été réalisé au cours de la septième orbite de Juno. Rappelons que celle-ci est très elliptique. Et ce 10 juillet, sa distance minimum avec les nuages de la haute atmosphère de la géante gazeuse était de 3.500 km. Onze minutes et demie plus tard, la sonde avait parcouru quelque 24.700 km, et surplombait cette tempête gigantesque, 1,3 fois plus grande que la Terre ; 9.000 km seulement la séparait alors de ce maelström orangé émaillé de nuages sombres.

Connu depuis au moins trois siècles et demi, ce phénomène météorologique immense n’a de cesse de capter l’attention des scientifiques et d’intriguer. Mesurant actuellement 16.350 km dans sa plus grande longueur, sa taille a beaucoup varié ces dernières années.

Retrouvez ici les images brutes de Juno retravaillées par les « scientifiques citoyens ».