À 4 mois et demi de la fin de sa mission, Cassini entame son premier plongeon d’une série de 22, entre Saturne et ses anneaux. Une première !

Ça y est, c’est parti ! Après avoir accompli le 22 avril dernier son 127e et dernier survol de la brumeuse Titan, la frôlant à quelque 979 km d’altitude, la sonde Cassini qui dans cette étape a gagné 860 mètres par seconde, est en ce moment même en train de réaliser son tout premier plongeon entre Saturne et ses anneaux. Elle en réalisera au total 22 sur les 4 mois et 20 jours de mission qui lui reste. Jamais ce vaisseau qui a quitté la Terre il y a quasiment 20 ans, ne s’est aventuré si près de la planète géante qu’il espionne, avec ses lunes, pourtant depuis 13 ans.

Un passage de 2.400 km de large

Ce 26 avril, en fin de matinée, Cassini a donc à traversé le plan des anneaux, à l’intérieur de l’espace relativement vide entre Saturne et son anneau le plus proche, à une vitesse relative à la planète de 123.600 km/h. Cet espace est large de 2.400 km. Les nuages de la haute atmosphère ne sont qu’à 1.600 km de la sonde. Même si les équipes techniques et scientifiques de la mission ne s’attendent pas à ce que des particules plus grandes que celles de la fumée percutent le vaisseau, il a été décidé par précaution de positionner son antenne à haut gain de 4 mètres de diamètre comme un bouclier. L’instrument RPWS (Radio and Plasma Wave Subsystem) en profitera alors pour mesurer la taille et la densité des petits grains présents. Durant ce passage, les communications avec la Terre seront interrompues mais cela n’empêchera pas la sonde de travailler. Le contact sera repris plus tard dans la journée et les premières données brutes devraient être disponibles le matin du 27 avril (retrouvez la galerie des images brutes de Cassini ici). Le prochain survol aura lieu le 2 mai prochain.

This is it! Through the gap between #Saturn and its rings. Instruments are on, but we’re out of contact with Earth. Here we goooooo! pic.twitter.com/3J7aRZS0IH — CassiniSaturn (@CassiniSaturn) 26 avril 2017

