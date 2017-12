Deux galaxies en collision photographiées par Hubble

Ce que nous voyons sur cette photo prise par le télescope spatial Hubble s’est passé il y a environ 350 millions d’années…

Distant donc de 350 millions d’années-lumière, NGC 5256 — aussi désigné Markarian 266 —, visible en direction de la Grande Ourse (non loin de M51, un remarquable accouplement de galaxies, plus proche de nous), se compose de deux galaxies en pleine collision. Leurs deux noyaux abritant chacun un trou noir supermassif ne sont plus séparés que de 13.000 années-lumière.

Les fusions de galaxies ne sont pas rares. Comme on peut le voir sur cette image qui a demandé plusieurs heures de pause, la rencontre des deux disques galactiques produit des effusions de gaz qui se répandent sur plusieurs milliers d’années-lumière, avec ça et là, des paquets plus denses émargés… De ces rencontres vont naître aussi un grand nombre d’étoiles, à la faveur de nuages compressés. En revanche, les collisions frontales d’étoiles sont très rares.

Aujourd’hui, les deux galaxies, jadis distinctes, n’en forment sans doute plus qu’une et peut-être même se préparent-elles, à l’instar de notre Voie lactée, à de nouveaux flirts ou collisions avec des voisines.