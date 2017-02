Découvrez les paysages de l’exoplanète TRAPPIST-1d en réalité virtuelle

La NASA propose de vous transporter jusqu’à TRAPPIST-1d, une des sept planètes rocheuses découvertes autour d’une naine rouge à 39 années-lumière de la Terre. Le paysage que nous découvrons en réalité virtuelle a été imaginé à partir des premières données collectées sur ces mondes. Trappist-1d est une des trois exoplanètes figurant dans la zone habitable de ce système.

Dans la foulée de l’annonce de la découverte, majeure, de sept exoplanètes de la taille de la Terre autour de l’étoile TRAPPIST-1, la Nasa a publié une vidéo qui propose de découvrir en réalité virtuelle l’environnement de l’une d’entre elles, comme si vous veniez d’y être déposé.

Pour tenter l’expérience, il vous suffit de lire la vidéo soit sur votre ordinateur, avec les navigateurs compatibles (Chrome, Firefox, Internet Explorer et Opera) et en bougeant la souris pour la direction, soit avec votre tablette ou smartphone. Pour ce dernier, il existe des lunettes adaptées qui permettent d’augmenter les impressions d’immersion avec ce type de vidéos 360 °.

Dépaysement assuré

Vous voici donc transporté sur Trappist-1d, la troisième planète la plus proche de son étoile-hôte, une naine rouge « ultrafroide » à peine plus grosse que Jupiter. D’après les mesures des chercheurs qui ont pu observer la danse de ces exoplanètes sœurs 21 jours de suite, dans l’infrarouge, avec le télescope spatial Spitzer, sa taille est comprise entre celle de la Terre et celle de Mars (77 % du rayon de notre planète). C’est donc l’une des plus petites avec TRAPPIST-1h, la plus éloignée des sept.

Là-bas, l’année – c’est-à-dire sa période de révolution – n’y dure que quatre jours terrestres. Imaginez les changements rapides dans le ciel au-dessus de vous. D’ailleurs, les planètes sont si proches les unes des autres qu’il devrait être possible de distinguer à l’œil nu les reliefs de plusieurs d’entre elles, soulignent les auteurs de ces recherches. Certaines apparaissant même plus grande que la Lune lorsqu’on la regarde depuis la Terre !

Comme peut-être toutes les autres, il est très probable que TRAPPIST-1d soit synchronisée avec son étoile. Autrement dit, elle lui présente toujours la même face. Dans ces conditions, cette planète rocheuse située à l’intérieur de la zone habitable pourrait avoir une grande partie de sa moitié éclairée, aride, et l’autre au contraire, glaciale. En fait, c’est le long de la bande située sur son terminateur, la limite entre le jour et la nuit, que les températures seraient plus clémentes. C’est là, dans la vidéo ci-dessus, qu’on se trouve. De-ci de-là, un peu de glace, un peu de neige fondue, des ruisseaux, bref de l’eau partout — si toutefois, bien sûr, il y en a. C’est l’étoile, bien plus faible et froide que le Soleil, qui projette dans le ciel et partout sur ce monde, une teinte de braise.

Pour aller jusqu’à Trappist-1d qui est située à 39 années-lumière de notre Système solaire (ce qui représente environ 370.000 milliards de km), il faudrait avec un vaisseau qui se déplace à la vitesse de Voyager 1, quelque 685.000 ans ! Avec une microsonde du projet Breakthrough Starshot, il ne faudrait que… 200 ans. À la vitesse de la lumière ? 39 ans. Le mieux est de se téléreporter !