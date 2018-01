À ne pas manquer : Jupiter et Mars blotties l’une contre l’autre le 7 janvier

Ne manquez pas la conjonction très rapprochée de Mars et Jupiter en fin de nuit, le 7 janvier

À ne pas manquer dans le ciel en fin de nuit ce dimanche 7 janvier, le rapprochement de Jupiter et de Mars. Les deux planètes ne seront séparées alors que de 0,2° au sein de la constellation de la Balance.

Un beau rendez-vous céleste que l’on peut admirer à l’œil nu dans les premières lueurs de l’aube : Jupiter, la plus grosse planète du Système solaire, est plus brillante que sa voisine — qui est aussi la voisine de la Terre — la planète rouge.

Avec une paire de jumelles, vous pourrez distinguer les quatre plus grands satellites de Jupiter : les lunes galiléennes Io, Europe, Ganymède et Callisto. Enfin, si vous possédez un instrument plus puissant, vous pourrez observer plus en détail la géante gazeuse, notamment ses bandes équatoriales. Malgré que Mars soit plus porche de nous que Jupiter, la planète — plus petite que la Terre — laisse deviner les grands reliefs sur sa surface désolée.

Jupiter et Mars surgiront de l’horizon sud-est vers 4 heures du matin. Plus les deux planètes seront élevées dans le ciel, meilleure sera l’observation dans un télescope ou une lunette.