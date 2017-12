10 applications gratuites d’astronomie

Les 10 meilleures applications gratuites dans le domaine de l’astronomie (été 2011)

Apprendre et se divertir, c’est possible. De nombreuses applications développées pour smartphones et tablettes tactiles (notamment sous iOS et de plus en plus pour Android) le démontre très bien chaque semaine.

Voici une sélection de 10 applications gratuites de bonne qualité qui vous invitent à découvrir et à parcourir le ciel d’été de façon ludique ! Du bout des doigts , vous pourrez vous initier à l’astronomie, vous informer sur la recherche, l’espace et vous régaler avec les incommensurables archives de la NASA qui partagent images, vidéos et récits de la conquête spatiale (astronautes, vaisseaux, robots, missions, données sur les planètes, le cosmos, etc.) ! Bonne exploration !

10. PTTUniverse

Ouvert en 2009 à l’occasion de l’Année Mondiale de l’Astronomie (AYA2009), PTTUniverse pour Portal To The Universe, poursuit ses activités de médiation scientifique, porté par le succès. A la croisée des sciences de l’univers, de l’astronautique et du journalisme scientifique, le site est un important portail qui invite à conquérir la galaxie du web. Un sismographe de la « planète astronomie », autant à l’écoute des sites officiels que des blogs spécialisés.

Naturellement, l’application est la traduction efficace au format de poche (smartphones …) de cette agora de la plus vieille science au monde, constamment enrichie par l’actualité.

PTTUniverse est compatible iPhone, iPod Touch et iPad.

9. Ma Nuit des Etoiles

Développée par l’AFA et la revue Ciel & Espace, l’application embarque de nombreuses fonctions pour guider les novices dans leurs premiers pas en astronomie. Partez à la découverte du ciel d’été !

Lire aussi un compte-rendu plus complet de l’application (un bon compagnon pour la 21 ème Nuit des Etoiles).

Ma Nuit des Etoiles est compatible iPhone et iPod Touch.

8. ESO Top 100

Belle application développée pour l’iPad. Profitez de l’ergonomie et de la résolution de l’écran de la tablette pour parcourir 100 magnifiques images du cosmos choisies dans le catalogue de l’Observatoire Européen de l’Hémisphère Sud (ESO).

7. Hubble Top 100

A l’instar de l’application précédemment citée, feuilletez les 100 plus belles photos réalisées ces dernières années par le célèbre télescope spatial Hubble.

6. Exoplanet

Déjà évoquée dans des articles de 2009 et 2010, l’application Exoplanet reflète la richesse exponentielle de la base de données des « nouveaux mondes » découverts, bien au-delà de notre système solaire. Plus qu’un inventaire, l’application propose des modélisations, des cartes et bien sûr des informations sur les multiples systèmes extrasolaires. Les découvertes m’ajeures sont régulièrement signalées avec le système « push ».

5. 3D Sun

Pas de meilleure application pour visiter virtuellement et en trois dimensions (3D), notre Soleil ! Tout cela grâce aux images réalisées et transmises chaque jour par les satellites jumeaux STEREO. Par glissements des doigts, « zoomez » sur ses zones actives, regardez-le tous les angles. 3D Sun partage également de très beaux clichés réalisés par le satellite SDO et informe en continu sur l’activité solaire qui normalement (plutôt doucement) augmente pour culminer en 2013.

3D Sun est compatible iPhone, iPod Touch et iPad.

4. NASA

Impossible de faire abstraction de l’application officielle de la glorieuse agence spatiale américaine, la fameuse NASA. D’autant que l’application est très bien réalisée et permet à l’utilisateur de se promener dans les méandres des innombrables sites et missions qui la compose … De construction classique avec navigation à onglet (ou boutons), on explore, au choix, les différentes missions en cours (avec un petit résumé), si on le désire, on s’égare dans les galeries photos aussi réputées que NASA Image Of the Day ou APOD, lesquelles, bien sûr, laissent admiratif. Autre fonction au menu, la chaîne TV de la NASA et son immense répertoire vidéo, où l’on retrouve podcasts, rediffusions, hagiographies, documentaires, etc.

Il y aussi les nombreux flux twitter qui n’ont de cesse d’être alimentés par les contributeurs. Par ailleurs, les fonctions de partage par mail, Twitter ou Facebook sont appréciables.

Voir aussi NASA Television.

NASA App pour iPhone et iPod Touch, NASA app HD pour iPad.

3. Du Big Bang au Vivant

Application très simple mais excellente par son contenu. Du Big Bang au Vivant est une suite savoureuse de séquences-vidéos où des chercheurs (Hubert Reeves, Jean-Pierre Luminet, etc.) interviennent sur des grandes questions d’astronomie, d’astrophysique, de cosmologie, de physique, de biologie ainsi que d’exobiologie. Idéal pour un long voyage dans l’espace et le temps.

Du Big Bang au Vivant est optimisé pour l’iPad.

2. Nuit des étoiles

Initiez-vous à l’astronomie avec cette nouvelle application simple et didactique. Un guide virtuel vous accompagne dans votre découverte du ciel d’été (exclusivement dans l’hémisphère nord à une latitude moyenne de 45°). Le gps intégré à l’iPhone ou l’iPad vous dévoilent le ciel devant vous, les constellations et les étoiles qui les composent. Quelque soit la direction dans lequel vous tenez l’appareil, la fenêtre s’ouvre sur l’immense espace. Et pour ne pas vous égarez, suivez la voix qui vous soufflent votre chemin … ! Voir la démo.

Nuit des étoiles est compatible iPhone, iPod Touch et iPad.