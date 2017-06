Survolez Jupiter comme si vous y étiez

Régulièrement, Gerald Eichstädt et Seán Doran retraitent les images de Jupiter acquises par Juno et composent des timelapse vidéos d’une beauté à couper le souffle. Ces images vous transportent au plus près de la planète géante.

Ces images et vidéos de Jupiter sont à couper le souffle. On a littéralement l’impression que l’on va frôler la planète et même la toucher. Elles ont été acquises par la sonde spatiale Juno qui, au fil de ses orbites elliptiques, revient tous les 53 jours environ survoler une poignée d’heures seulement la haute atmosphère de la géante gazeuse. Ces approches sont nommées périjove.

Régulièrement, Gerald Eichstädt et Seán Doran conjuguent leurs talents pour traiter ces images de Juno qu’ils assembleront ensuite en vidéos. Le résultat, très harmonieux est stupéfiant de beauté. On dirait vraiment qu’on est à bord d’un vaisseau qui est en train de visiter Jupiter. Les détails de son atmosphère tourmentée sont impressionnants. D’ailleurs, nombre de ses nuages ne ressemblent en rien à ce que nous connaissons sur Terre, chaque bande équatoriale est animée de sa propre dynamique… ici des tourbillons, là des cellules ovoïdes aux tailles variables… Et ce n’est qu’un début car la sonde qui porte le nom de l’épouse du dieu romain Jupiter n’a pas fini de nous dévoiler tout ce que nous cache la plus grosse planète de notre Système solaire, à l’intérieur comme à l’extérieur.

À noter qu’outre Jupiter, Seán Doran nous fait aussi voyager sur Mars, dans les pas notamment de Curiosity — et aussi à travers des vues aériennes capturées par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter et retravaillées — dont il publie régulièrement les paysages photographiés par le rover. Là aussi, on a vraiment l’impression d’y être et même via certains montages, d’apercevoir le rover au loin…

Il y en a tellement que le choix est difficile. Ne manquez aucune photo en suivant Seán Doran sur sa page Flickr.

Crédit : NASA, SwRI, MSSS, Gerald Eichstädt, Seán Doran