Les richesses de la constellation d’Orion

Sur cette magnifique image composite, on embrasse la totalité de la constellation d’Orion et admirons, en filigrane, son immense toison de gaz et de poussières où sont enfouies des milliers d’étoiles à naitre.

A l’oeil nu, nous ne voyons, hélas, que les étoiles les plus brillantes, celles avec lesquelles on dessine depuis l’antiquité, la mythique constellation d’Orion. De toutes les étoiles, c’est d’abord la rouge-orangé Bételgeuse, l’épaule gauche du Chasseur que l’on remarque. Plus bas, impossible d’ignorer le trio Alnitak, Alnilam et Mintaka, trois belles étoiles bleues parfaitement alignées (d’un point de vue uniquement terrestre !) et qui représentent la ceinture ou baudrier du Géant. Il n’est pas rare de les désigner comme les Trois Rois Mages … En dessous, l’éblouissante Rigel est associée à son pied droit.

En parcourant cette image fabuleuse, le regard complètement séduit et conquis, on recense des dizaines de régions diverses et variées, riches en matière interstellaire, riche en couleurs. Peint sur le poignard (ou l’épée, c’est selon), on reconnait la « nébuleuse d’Orion », célèbre foyer actif qui réunit des étoiles très jeunes, aux côtés de cocons tissés de gaz et de poussières … Cet objet céleste connu aussi sous le terme M 42 n’est, en réalité, qu’une partie d’un gigantesque nuage.

A l’orée d’Alnitak (la première des trois étoiles de la ceinture), on reconnait aisément la fameuse « tête de cheval » et la « nébuleuse de la flamme ». En faisant défiler la souris, l’exploration nous conduit devant « la tête de sorcière » ou encore « la boucle de Barnard ». Un voyage fabuleux comblé par les milliers d’étoiles dispersées dans cette partie du ciel.

Cette superbe image, un chef d’oeuvre signé Roger Bernal Andreo, nous révèle les centaines de trésors dont nos yeux sont d’ordinaire, privés !

Une image captivante qu’il est recommandé d’afficher en plein écran – et la meilleure résolution possible – pour en explorer la richesse !

Voir également la vidéo « Anatomie de la constellation d’Orion« .

Crédit photo : Roger Bernal Andreo.