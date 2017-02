Deux beaux rendez-vous célestes à observer ce week-end : une comète et une éclipse de Lune

Que vous soyez astronome amateur ou grand curieux des phénomènes célestes, deux rendez-vous vous attendent entre le 10 et le 11 février. Une éclipse de la Lune par la pénombre et une délicate comète qui, peut-être, daignera s’afficher sans qu’un instrument soit nécessaire. Autrement, ils sont tous deux observables avec une paire de jumelles.

Ce week-end, deux rendez-vous attendent tous les curieux du ciel, notamment au cours de la nuit du 10 au 11 février. Une Pleine Lune inhabituellement voilée et, dans certaines conditions, une comète de passage dans les parages de la Terre, visible dans un instrument… À ceux-là, s’ajoutent les habituelles merveilles du ciel d’hiver, sans oublier, tout particulièrement en ce moment, le duo Vénus-Mars qui illumine le crépuscule.

Une éclipse de Lune par la pénombre

Entre le 10 et le 11 février, ce ne sera pas une Pleine Lune comme les autres que nous pourrons admirer. En effet, à partir de 23 h 35, heure de Paris, elle perdra progressivement de son éclat, pour devenir blafarde sans jamais totalement disparaitre cependant.

Aligné alors avec le Soleil et la Terre, notre satellite naturel sera en réalité en partie voilé par la pénombre projetée de notre planète. Certes, la Lune n’apparaîtra pas orangée ou sanguine comme lors d’une éclipse totale mais le phénomène invite à se concentrer sur les parties de l’astre qui vont s’assombrir. Notamment le nord, qui en réalité effleure l’ombre de la Terre. Un beau et délicat dégradé sombre va donc se répandre sur l’astre, le couvrant, à son maximum, à 1 h 44 heure de Paris, jusqu’à près de 98 %. Toutefois seule la moitié la plus sombre pourra être distinguée sans difficulté à l’œil nu.

Cette éclipse de Lune par la pénombre sera visible partout dans le monde à l’exception de l’Australie, la Nouvelle-Zélande, d’une partie de l’Indonésie, de la Corée du Nord et du Sud, du Japon. En Amérique du Nord, cette Pleine Lune au cœur de l’hiver, est nommée par les Amérindiens, « Snow Moon », la Lune de neige.



Animation du passage de la Lune dans la pénombre de la Terre. L’ombre est située au centre — Crédit : Larry Koehn

Une comète à rechercher au milieu de la nuit

Il y a quelques semaines, nous vous avions parlé de 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková alors qu’elle galopait vers le point de son orbite de 5,2 ans le plus proche du Soleil qu’elle a atteint le 31 décembre. À présent, elle passe nous dire bonjour alors qu’elle se dirige vers le Système solaire externe. Ce 11 février en effet, vers 9 h, elle s’aventurera à seulement 12 millions de km de la Terre, ce qui représente environ 30 fois la distance qui nous sépare de la Lune. C’est le huitième passage le plus proche de notre planète d’un noyau cométaire dans l’histoire moderne. Il y a un peu plus de cinq ans, lors de son précédent orbite, elle avait fait encore mieux en ne passant qu’à 23 fois la distance Terre-Lune, ce qui lui a valu la cinquième place.

Aucun risque pour nous que cet astre dont la taille est estimée à un peu moins d’un kilomètre n’entre en collision avec notre Planète bleue. Mieux, nous aurons peut-être la chance de la voir à l’œil nu ces prochains jours. Sa luminosité a beaucoup augmenté à la faveur de son approche du Soleil et même si elle en s’éloigne actuellement, 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková reste encore très active. Son passage dans notre voisinage devrait nous la rendre d’autant plus visible. Pour l’instant sa magnitude culmine à +7.

Le meilleur moment pour observer la comète est la deuxième partie de la nuit, avant les premières lueurs de l’aube. Semblable à une tache pâle et verdâtre, l’astre est à rechercher, autour du 11 février, dans la grande constellation d’Hercule. Étant relativement proche de nous, son déplacement est bien visible d’un jour à l’autre parmi les étoiles figurant l’Agenouillé… Le 12, elle sera déjà dans la Couronne boréale. La Lune partiellement éteinte par la pénombre de la Terre, le 11 février, augmentera d’autant plus les chances de mieux la distinguer dans une paire de jumelles, une lunette astronomique ou un télescope. Les nuits s’annoncent donc longues et chargées ce week-end…