Première vue globale de la Terre depuis 1972

Le satellite DSCOVR arrivé au point de Lagrange L1 transmet sa première image de la face éclairée de la Terre. Il n’y avait pas eu de vues globales de notre Planète depuis 1972 !

Lancé le 11 février 2015 par une fusée Falcon 9 de SpaceX, DSCOVR (Deep Space Climate Observatory) a navigué ces derniers mois jusqu’au point de Lagrange L1, à 1,6 million de km de notre Planète. De ce poste d’observation où les forces de gravité de la Terre et du Soleil s’annulent, le satellite peut désormais observer avec l’instrument Epic (Earth Polychromatic Imaging Camera) la face éclairée de notre biosphère tout entière.

L’image ci-dessus est la première depuis 1972 (prise par l’équipage d’Apollo 17, la célèbre « Blue Marble ») à embrasser le globe terrestre tout entier. Toutes celles que nous avons pu découvrir depuis n’étaient en réalité que des mosaïques de clichés soigneusement assemblés.

« Cette première image de DSCOVR de notre Planète démontre les avantages uniques et importants de l’observation de la Terre depuis l’espace », commente Charles F. Bolden, administrateur de la Nasa depuis 2009. « En tant qu’ancien astronaute qui a eu le privilège de voir la Terre depuis l’espace, je voudrai que chacun soit capable de voir et apprécier notre Planète comme un système intégré et en interaction. Les observations de la Terre de DSCOVR ainsi que ses mesures et alertes de phénomènes météorologiques spatiaux causés par le soleil, aideront chacun à suivre l’évolution constante de la Terre, et comprendre comment elle s’inscrit dans le système solaire », a-t-il ajouté.

Dorénavant, Epic fera l’acquisition de nouvelles données chaque jour qui seront transmises dans les 12 à 36 heures et partagées sur un site internet dédié à partir de septembre. Les scientifiques disposeront à un rythme régulier de données sur le niveau de l’ozone et des aérosols dans l’atmosphère, sur l’épaisseur des nuages, la réflectivité ultraviolet de la Terre, etc.

« La haute qualité des images d’Epic a dépassé toutes nos attentes dans la résolution » commente Adam Szabo, scientifique de la mission DSCOVR au Goddard Space Flight Center de la Nasa. « Les images montrent clairement des structures de sable du désert, des systèmes fluviaux et des motifs complexes de nuages. Il y aura une énorme masse de nouvelles données à explorer pour les scientifiques. »