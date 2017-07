NASA : plus d’intelligence artificielle dans les sondes pour ne pas rater les surprises

Combien de fois cela a-t-il pu arriver qu’une sonde ou un robot, sur Mars, ou ailleurs, soit passé à côté d’un événement inhabituel dans l’environnement qu’il observe ? Difficile de le savoir exactement mais il est certain que les scientifiques souhaitent que cela n’arrive jamais. Pour le contrer, quoi de mieux qu’une Intelligence artificielle qui offre plus d’autonomie à la machine exploratrice. La Nasa en a bien conscience.

Pas question pour la Nasa que ses futurs robots et sondes spatiales manquent un événement dans les mondes qu’ils explorent, ne serait-ce qu’un petit détail inhabituel qui pourrait conduire à de précieuses découvertes. Il serait dommage en effet de rater un élément intéressant tout simplement parce que l’engin n’a pas reçu l’ordre de le regarder. La question de développer et implanter une intelligence artificielle (IA) dans ces machines est donc cruciale dans le champ de l’exploration spatiale. L’Agence spatiale américaine en a bien conscience et accompagne ces recherches.

Dans un article publié dans la revue Science : Robotics, Steve Chien et Kiri Wagstaff, deux chercheurs du JPL (Jet Propulsion Laboratory) reviennent sur les réalisations et applications de ces dernières années et ouvrent des pistes pour les prochaines missions. Pour eux, « l’objectif est que l’IA soit plus comme un assistant intelligent collaborant avec le scientifique », ce qui permettrait à ces derniers de se concentrer sur l’analyse et l’interprétation des données.

Plus d’autonomie dans la prise de décision

L’enjeu est que l’IA sache reconnaître ce qui sort de l’ordinaire et mérite un détour ou qu’on s’y attarde plus longtemps. Il faut donc la préparer à l’inattendu, chose qu’un cerveau humain sait faire naturellement. Pour cela, l’engin explorateur doit être doté de techniques d’apprentissage qui lui permettront d’identifier ce qui est « normal » dans l’environnement qu’il étudie.

« Nous ne voulons pas manquer quelque chose simplement parce que nous ne savions pas le chercher, lance l’un des deux auteurs, Kiri Wagstaff, qui travaille dans le groupe d’apprentissage des machines au JPL. Nous voulons que le vaisseau spatial sache ce que nous espérons voir et qu’il reconnaisse quand il observe quelque chose de différent ».

Le problème se pose dans de nombreux cas de terres inconnues… comme par exemple les lunes glacées potentiellement habitables que sont Europe, autour de Jupiter, et Encelade, autour de Saturne. Dans l’idéal, il faudrait donc que « le vaisseau spatial crée un modèle de normalité basé sur ses propres observations, explique le chercheur. De cette façon, il peut reconnaître les surprises que nous n’avons pas anticipées ».

D’où l’idée d’une plus grande autonomie quant au pouvoir de décision de la sonde (ou du robot). Cela lui permet de réajuster sa mission en fonction des surprises rencontrées. Par exemple, les panaches d’Encelade, qui plus tard ont conduit les scientifiques à supposer l’existence d’un océan global sous sa carapace de glace, n’ont été découverts qu’après le premier passage de Cassini dans le voisinage de l’astre. Si la sonde était alors équipée d’une IA autonome, elle aurait probablement décidé de s’attarder sur ce phénomène, alors totalement nouveau et inattendu, livrant ainsi davantage de données.

Des exemples d’IA à l’œuvre ces dernières années

La Nasa n’en est pas à ses premiers essais avec l’intelligence artificielle. Ainsi, avec le programme Watch, le rover Opportunity a-t-il pu photographier à plusieurs reprises les tourbillons de poussière qui ont balayé le sol martien autour de lui… Il a pu le faire dès qu’ils surgissaient et sans attendre que les opérateurs sur Terre lui donnent le feu vert. Depuis, l’IA n’a cessé d’évoluer et est devenue Aegis. Actuellement, Curiosity bénéficie d’une version qui lui permet d’être autonome quant à ses cibles pour les tirs laser avec la ChemCam, selon une liste de critères établis. Pas besoin de demander une autorisation à chaque fois. Son cousin Mars 2020 qui sera bientôt prêt à partir, sera à son tour doté d’une nouvelle version.

Il en va aussi de même pour certains satellites d’observation de la Terre comme Earth Observing-1. Pour ne rien manquer, ceux-ci doivent ouvrir l’œil, et le bon, prêts à repérer un événement tels qu’une éruption volcanique, des inondations, des incendies, etc. L’IA a même appris à détecter des dépôts de soufre sur des glaciers, préparant ainsi la génération suivante à les voir sur d’autres mondes.

Il y a encore du chemin à parcourir mais il est évident que l’Intelligence artificielle sera un plus dans l’exploration spatiale. Idem pour la colonisation de Mars et au-delà. L’« IA est un outil d’observation qui nous permet d’étudier la science que nous ne pourrions pas obtenir autrement » souligne Wagstaff.