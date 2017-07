NASA : 20 ans d’exploration de Mars en vidéo

Pour le 20e anniversaire du débarquement sur Mars de Pathfinder et du rover Sojourner, la NASA nous invite à revivre l’arrivée et les temps forts de toutes les missions qui se sont succédées autour et à la surface de la planète rouge. Des missions variées qui nous ont beaucoup appris sur notre voisine et son habitabilité passée.

Le 4 juillet 2017, jour anniversaire de l’indépendance des États-Unis, la Nasa fêtera les 20 ans du débarquement sur la Planète rouge de Mars Pathfinder et de son petit rover Sojourner. Cela faisait plus de deux décennies que l’Agence spatiale n’était pas retournée visiter Mars. Cette mission, peu coûteuse relativement à ses prédécesseurs, a en réalité initié la reconquête de la planète par la première puissance spatiale au monde.

« Nous avions besoin d’inventer ou de réinventer 25 technologies pour cette mission en moins de trois ans et nous savions que si nous faisions exploser le budget, la mission serait annulée », se souvient Brian Muirhead, qui était alors responsable du système de vol de Pathfinder. Depuis son arrivée, il ne s’est plus écoulé un jour sans qu’il n’y ait de missions actives sur et autour de notre voisine. Grâce à elles, nous avons beaucoup appris sur ce monde et son passé humide… et habitable.

Des missions couronnées de succès

Trois mois après les premiers tours de roue de Sojourner (de la taille d’un four à micro-onde, le rover a eu une longévité de 12 semaines au lieu d’une), la sonde Mars Global Surveyor s’insérait en orbite pour une mission qui allait durer au total 9 ans. Mars Odyssey la rejoint en 2001, suivi de Mars Reconnaissance Orbiter en 2006 et Maven en 2013. Toutes les trois sont toujours en activité.

Au sol, divers robots, toujours plus gros et sophistiqués, sont venus succéder à Sojourner. C’est en janvier 2004 que débarquèrent Spirit et Opportunity. Prévus initialement pour rouler trois mois, tous deux explorèrent la surface martienne durant des années… D’ailleurs, l’aventure n’en finit plus de se prolonger pour l’infatigable Opportunity… Entre temps, en 2008, l’atterrisseur Phoenix s’est posé près du pôle nord martien.

La séquence s’est poursuivie avec l’arrivée en 2012 du puissant Curiosity. Aussi gros qu’une voiture et bardé d’instruments, le rover explore actuellement un ancien lac. Son successeur décollera en 2020. Sa mission ? Tenter de répondre à la question : y a-t-il eu de la vie sur Mars ? Ensuite, la prochaine étape est l’arrivée des premiers Hommes à l’horizon 2030.