Mars : des images de Viking Orbiter dépoussiérées

Un astronome amateur invite à revisiter Mars à travers des images des orbiteurs Viking qu’il a traitées.

Géologue et aussi astronome amateur membre de The Planetary Society, Justin Cowart vient de publier une superbe série de photos de Mars prises voici 40 ans par les orbiteurs des ambitieuses missions Viking 1 et 2. Des images qu’il a patiemment retraitées ces derniers mois et années, les dépoussiérant pour les sauver de l’oubli. Elles sont tirées du recueil Viking Orbiter Views of Mars.

« En feuilletant les pages, j’ai vu des centaines d’images spectaculaires allant des vues aériennes de la planète entière, à la météo et la respiration saisonnière des calottes polaires, écrit-il dans son blog de . Et je me demandais pourquoi la plupart de ces images n’ont pas été retraitées. Elles étaient floues, granuleuses et sursaturées ».

Durant plus de deux décennies, certaines photos de Viking montrant le globe martien ou encore sa grande balafre, Valles Marineris, ont fait autorité dans le monde. On retrouvait régulièrement ces images dans nos magazines, à la télévision et aussi vendues en carte postale… C’était devenu les portraits officiels de Mars jusqu’à ce qu’une nouvelle vague d’orbiteurs — et d’atterrisseurs — ne revienne à la conquête de la planète rouge.

Ne boudons pas notre plaisir de redécouvrir Mars et plusieurs de ses reliefs caractéristiques sous l’œil de Viking.

Voici le mont Olympe (en haut), plus grand volcan du Système solaire et le trio voisin des monts Tharsis. L’image a été prise le 24 juin 1978 par Viking Orbiter 1. À ce moment-là, rappelle Justin Cowart, Mars était sur le point de son orbite le plus éloigné du Soleil (aphélie). Cette situation favorise l’apparition de nuages de glace d’eau autour de ces géants endormis. Paysage martien sous un beau glacis de cristaux glace.

Partie centrale de la grande entaille de Valles Marineris, un immense canyon d’environ 3.770 km de long et profond par endroit de 5 km. Photo prise fin septembre 1979, au début du printemps martien dans l’hémisphère nord.

La grande tempête de poussière de 1977 photographiée ici à ses débuts au-dessus du plateau Thaumasia. Ensemble d’images capturées par Viking Orbiter 2 le 17 février 1977. « Les missions actuelles ne s’éloignent pas autant de la surface de Mars — en l’occurrence, jusqu’à 56.000 km pour Viking Orbiter —, et ne peuvent pas capturer complètement les mêmes panoramas que ceux capturés par Viking », explique Justin Cowart.

Syria planum, haut plateau formé lors du soulèvement des monts Tharsis. Photo prise par Viking Oribiter 1 en 1979.

