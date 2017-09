Mars : Curiosity observe des nuages défiler

Une éclipse de Soleil se produit lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés. Notre satellite naturel, 400 fois plus petit que notre étoile mais 400 fois plus proche — le hasard fait bien les choses —, vient alors masquer partiellement ou totalement l’astre solaire. C’est un rendez-vous du Soleil avec la Lune qui, tous deux, ont quasiment la même taille apparente. Celui-ci peut survenir une à deux fois par an sur Terre. Toutefois, il s’écoule des années avant que cela ne se reproduise dans une même région du Globe.

La Lune tourne autour de la Terre sur un plan incliné à 5° par rapport à celui de l’écliptique (ce mot vient justement d’éclipse, eclipsis en latin, et ekleipsis, en grec). Par deux fois dans l’année son orbite coupe ce plan. Signalons, par ailleurs, que si ce plan n’était pas incliné, nous pourrions voir des éclipses de Soleil à chaque Nouvelle Lune.

En plus d’être incliné, l’orbite de la Lune est aussi elliptique ce qui veut dire qu’au moment où elle passe devant le Soleil — d’un point de vue terrestre — sa taille apparente peut ne pas être suffisante pour couvrir entièrement le disque solaire. On parle alors d’éclipse annulaire du Soleil.

Enfin, selon votre position géographique, vous pouvez assister à une éclipse totale de Soleil ou partielle. Plus vous êtes éloigné de la bande de totalité, moins le Soleil sera masqué.

Que peut-on observer pendant une éclipse totale de Soleil ?

Une éclipse totale de Soleil est un spectacle magnifique qu’il convient de suivre avec des lunettes à éclipses pour vous protéger les yeux. En l’espace de quelques heures, on peut voir le Soleil grignoté par la Lune. Puis quand vient la totalité, notre étoile semble alors avoir disparu, comme dévorée par la Lune. Vous aurez alors l’impression, tout en frissonnant un peu (la température diurne peut chuter de plusieurs degrés), que la nuit a tout envahi. Autour de vous, les animaux se taisent. Le phénomène peut durer deux à trois minutes. Enfin, soulagement, la Lune se retire, démasquant à nouveau l’astre flamboyant.

Au moment de la totalité, il est possible d’admirer la couronne solaire — des lunettes de protection ou un filtre solaire adéquat sont encore une fois indispensables —, des filaments qui d’ordinaire nous sont invisibles. Les grains de Bailly — ou perles de Bailly — apparaissent lorsque des rayons du Soleil passent entre les reliefs lunaires, sur le limbe.

Trois éclipses de Soleil ont été visibles en France au cours du XXe siècle : 1912, 1961 et 1999. La prochaine éclipse totale en France métropolitaine est prévue pour le 3 septembre 2081.

