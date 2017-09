L’ouragan Irma vu de l’espace et de l’intérieur

Aussi grand que la France et plus puissant qu’Harvey ou Katrina, l’ouragan Irma sème le chaos derrière lui. Le voici vu de l’espace, filmé le 5 septembre par les caméras de l’ISS, à 400 km d’altitude. Il venait de passer en catégorie 5.

Au moment où ces images ont été prises depuis la Station spatiale internationale (ISS), à 400 km d’altitude, le 5 septembre, l’ouragan Irma venait de passer en catégorie 5, la plus élevée sur l’échelle de Saffir-Simpson. La vitesse des vents atteignait alors 300 km/h près de l’œil, que les Anglo-saxons nomment « stadium effect ». Dans la nuit du 5 au 6 septembre, des rafales de vent atteignant les 360 km/h ont été enregistrées. Aussi, sur les réseaux sociaux, des experts s’interrogent s’il ne faudrait pas créer une catégorie 6.



Irma vu de l’intérieur, dans l’œil de l’ouragan — Crédit : NOAA

Un ouragan « extrêmement dangereux »

Le Centre national des ouragans américains, le NHC (National Hurricane Center) ont qualifié l’ouragan, actuellement aussi vaste que la France et qui se déplace à 22 km/h, d’« extrêmement dangereux ». « Irma est un ouragan d’une intensité sans précédent sur l’Atlantique » a déclaré Météo-France. Il est désormais plus puissant qu’Harvey, qui a récemment couté la vie à 42 Américains et causé d’importants dégâts (100 milliards de dollars), au Texas et en Louisiane, et que Katrina (2005). Il faut remonter à 1988 et à Gilbert pour retrouver une intensité comparable.

Le 6 septembre, Irma menaçait les Antilles (alerte rouge en Martinique et en Guadeloupe) et surtout les îles Saint-Barthélemy et Saint-Martin qui sont sur la trajectoire de l’œil. Elles sont passées en vigilance violette. C’est la première fois qu’elles sont touchées par un cyclone de cette catégorie. Aux États-Unis, le président Donald Trump a décrété l’état d’urgence en Floride, à Porto Rico et dans les îles Vierges. Après Haïti et Cuba, l’ouragan devrait atteindre les côtes américaines ce week-end.



L’ouragan Irma. Derrière lui, la tempête tropicale Katia devenue ouragan le 6 septembre — Crédit : NASA