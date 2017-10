Étoiles filantes : observez les Orionides ce week-end

Ne manquez pas ce week-end, le maximum d’activité de l’essaim météoritique des Orionides. De dix à quinze étoiles filantes, voire plus, surgissant de la direction de la constellation d’Orion devraient être visibles entre minuit et l’aube les 21 et 22 octobre. À ces heures-là, la Lune sera couchée. Les conditions s’annoncent donc optimales pour ce spectacle nocturne.

Ce week-end, la pluie d’étoiles filantes nommée Orionides atteint son maximum d’activité. Chaque année, l’essaim météoritique s’étend du 2 octobre au 7 novembre. Les 21 et 22 octobre, les météores seront particulièrement plus nombreux à pénétrer l’atmosphère terrestre — à une vitesse moyenne de 66 km/h — entre minuit et l’aube. Selon l’American Meteor Society (AMS) et l’International Meteor Organization (IMO), une dizaine de météores par heure devraient être visibles mais cela pourrait grimper à 20-25. D’autres, plus optimistes, tablent sur une moyenne de 20 à 30 météores par heure. Mais, comme toujours avec les essaims météoritiques, il est difficile de prévoir avec précision si la pluie sera faible à modérée ou forte. Néanmoins, les Orionides peuvent être très surprenantes et gratifier les observateurs d’averses de 40, voire 50, étoiles filantes par heure (2001 et 2006) !

De bonnes conditions pour observer les étoiles filantes

Pour bien profiter de ce spectacle nocturne, il convient comme d’habitude, de prendre ses distances avec la pollution lumineuse croissante des grandes villes et de s’installer en un lieu tranquille où la voûte céleste peut s’admirer dans sa quasi-totalité. D’autant, qu’en 2017, la Lune ne viendra pas gêner l’observation (un fin croissant lunaire est visible en début de soirée). En outre, en France métropolitaine, les températures nocturnes ne seront pas très basses. Les conditions sont donc optimales — sous réserve d’une météo clémente — pour chasser les étoiles filantes ! N’oubliez pas de prévoir une assise confortable, une couverture et peut-être, boissons chaudes et encas.