Le 27 juillet, ne manquez pas la plus longue éclipse de Lune du XXIe siècle !

Le 27 juillet, le Soleil, la Terre, la Lune et aussi Mars seront alignés ! Une longue éclipse de Lune sera donc visible, en même temps que l’opposition de Mars. L’évènement sera observable en France métropolitaine dés le crépuscule. Mais le meilleur endroit pour suivre le phénomène du début à la fin sera la Réunion.

Deux semaines après l’éclipse partielle du Soleil du 13 juillet — visible exclusivement, hélas, au large l’Antarctique nord (ce sont les manchots qui en profiteront le plus) —, la Lune traversera l’ombre de son gros compagnon la Terre. Ce 27 juillet se déroulera donc la deuxième éclipse totale de Lune de l’année, qui sera aussi la plus longue de ce XXIe siècle (les plus longues au XXe siècle ont duré 105,7 et 106,4 mn, respectivement en juillet 1982 et 2000). Notre satellite mettra cette fois 1 h 42 et 57 s, soit presque 103 mn, pour traverser le cône d’ombre de notre planète. Ce n’est pas loin du maximum possible qui est de 1 h 47. En comparaison, le 4 avril 2015, lors de la totalité la plus courte pour une éclipse de Lune durant ce siècle, l’astre n’est pas resté plus de 4 min 48 s (à demi-) cachée dans l’ombre. Sacrée différence !

En tout et pour tout, du début à la fin, c’est-à-dire du moment où notre satellite naturel entrera dans la pénombre jusqu’au moment où elle en sortira, près de 6 h 14 se seront écoulées. Naturellement, l’éclipse ne sera pas visible partout dans le monde. Elle sera invisible en Amérique du nord et centrale et dans une grande partie du Pacifique. En revanche, si vous êtres dans l’autre moitié du monde, l’évènement pourra être observé soit en partie, soit dans sa totalité. Et le meilleur endroit pour en profiter sera… l’île de la Réunion. Alors, si vous avez la chance d’y vivre ou de vous y rendre à cette date, vous pourrez suivre l’évènement de bout en bout, tout au long de la nuit. Au plus fort de l’éclipse, au milieu de la nuit, la Lune sera près du zénith, au plus haut dans le ciel. Mais pas de « coup de Lune » à craindre, l’astre pâle se fera plus discret que d’habitude, éteint par l’ombre de la Terre.

Visibilité de l’éclipse de Lune en France

En France métropolitaine, nous aurons surtout droit à la deuxième partie de l’éclipse. Quand la Pleine Lune se lèvera, nous la découvrirons en train de rougir. La totalité débute à 19 h 30 TU. Alors bien sûr, selon l’endroit où vous êtes, notre satellite ne sortira pas à la même heure de l’horizon est, sud-est. Par exemple, dans le sud-est, le Soleil s’enfoncera sous l’horizon à 21 h, heure de Paris. Quasiment au même moment, à l’opposé, la Lune se hissera au-dessus de l’horizon. Mais bien sûr, selon que l’horizon autour de chez vous est plat ou planté de collines, de montagnes, de rangées d’arbres ou d’immeubles, la Lune surgira un peu plus tard… (signalons au passage qu’il existe des applis pour smartphone avec réalité augmentée qui vous aident à choisir le meilleur endroit pour observer et/ou photographier les levers, couchers d’astres, etc. : Sun Seeker, The Photographer’s Ephemeris, Photopills, etc.).

Si vous habitez la région de Montpellier ou dans le parc des Cévennes par exemple, le Soleil tirera sa révérence un peu plus tard et la Lune ne sortira pas le bout de son nez (rouge) avant 21 h 15. À Bordeaux, la Lune ne se montrera qu’à partir de 21 h 30. En Bretagne, il faudra patienter 21 h 45. Pour les observateurs situés dans l’ouest de la France, la Normandie et aussi les hauts de France, la totalité aura déjà commencé au lever de la Lune. Mais le spectacle continuera jusqu’à 23 h 28 TU, quand la Lune quittera la pénombre de la Terre. Retrouvez les heures de visibilité pour votre ville ici.

Une éclipse de Lune très sombre

Bien que notre satellite s’enfonce dans l’ombre de la Terre, il n’en deviendra pas pour autant invisible mais plus sombre. La palette des couleurs projetées sur l’astre, d’habitude blafard, variera selon les couches de l’atmosphère traversées par les rayons du Soleil. La lumière qui transpercera les basses couches sera plus réfractée. Et selon la population de nuages sur le limbe à ce moment-là et aussi l’abondance de poussières, etc., les teintes seront variées. Pour cette éclipse du 27 juillet 2018, la Lune sera singulièrement plus sombre car elle sera située presque au point de son orbite le plus éloigné de la Terre, l’apogée (en l’occurrence à plus de 404.300 km) et passera très près du centre de l’ombre. La taille apparente de la Pleine Lune sera presque au plus bas (0,49°).

En France métropolitaine, donc point de Pleine Lune éblouissante au cours de cette première moitié de nuit. Les conditions seront donc propices pour à détourner les yeux de temps en temps de la Lune sanguine afin d’observer l’arche de lumière argentée de la Voie lactée (elle traverse le ciel du nord au sud), et tenter de surprendre des étoiles filantes. Car oui, à cette date, on peut déjà en voir plusieurs. La pluie des Perséides aura commencé depuis 10 jours. Le plus fort de l’activité de l’essaim météoritique sera, quant à elle, dans la nuit du 12 au 13 août.

Enfin, rappelons que plusieurs planètes sont aussi visibles à l’œil nu en juillet et même un astéroïde (ainsi qu’une nova et peut-être une comète bientôt). Parmi elles, Mars, point rouge devenu ces derniers jours plus brillant que Jupiter. Le 27 juillet, le jour de son opposition, la Lune passera à seulement 6° à côté.