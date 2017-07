Deux vidéos spectaculaires de survol de Pluton et Charon

Pour le deuxième anniversaire du survol historique de Pluton par la sonde New Horizons, la NASA nous offre en vidéo une ballade réaliste et spectaculaire au-dessus de cette lointaine planète naine. Découvrez ses paysages façonnés par les impacts et aussi son activité interne comme si vous y étiez. Un voyage à couper le souffle au-dessus d’un monde inexploré aux confins du Système solaire.

Souvenez-vous : il y a tout juste deux ans, le 14 juillet 2015, une sonde spatiale entrait dans le système de Pluton. Pour la première fois, les Terriens allaient découvrir le vrai visage de cette planète naine, distante d’environ 5 milliards de km du Soleil, et aussi celui de son compagnon Charon.

À l’occasion du deuxième anniversaire de cette visite historique de New Horizons, la NASA a réalisé, à partir des données collectées par le vaisseau et des modèles numériques des élévations, de nouveaux survols des deux astres lointains. Deux nouvelles incursions spectaculaires au-dessus de ces mondes glacés qui, chacun, présente des reliefs différents et étonnants (Pluton a couvert de surprises et aussi de bonheur les chercheurs de la mission). Le point de vue ici nous emmène à des altitudes plus basses que ne l’a été la sonde spatiale elle-même (jusqu’à 12.500 km) voici deux ans.

Pour Pluton, le voyage commence au-dessus des reliefs sombres jonchés de cratères de Cthulhu Macula, situés au sud-ouest de la grande plaine claire et couverte de glace d’azote nommée Spoutnik. Ses berges bordées de montagnes sont ensuite longées et direction du nord. Nous arrivons après au-dessus des hauts plateaux de Voyager Terra. S’ensuit, vers le sud, Pioneer Terra. L’exploration se termine au-dessus de Tartarus Dorsa, à l’est de l’hémisphère survolé.

Crédit : NASA, JHUAPL, SwRI, Paul Schenk, John Blackwell, Lunar and Planetary Institute