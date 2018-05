Des graines d’amas de galaxies découvertes aux confins de l’univers

Des protamas de galaxies découverts aux confins de l’univers. Les astronomes sont surpris, car leur constitution survient deux fois plus tôt que prévu.

Des chercheurs ont été surpris de débusquer des protoamas de galaxies au sein de l’univers alors qu’il n’était pas encore âgé de 1,5 milliard d’années, soit un dixième de son âge actuel. C’est deux fois plus tôt que ce pensaient les cosmologistes.

Les deux ensembles de galaxies ont d’abord été remarqués sur les relevés du télescope spatial Herschel (ESA) et le South Pole Telescope, pareils à deux taches pâles et délicates. Par la suite, grâce aux résolutions d’ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) et d’APEX (Atacama Pathfinder Experiment), les astronomes ont pu distinguer leurs structures et ainsi réaliser qu’ils observaient de jeunes galaxies très denses et actives, en pleine effervescence, prises dans une pagaille monstre — les deux grappes sont constituées de 14 et 10 jeunes galaxies massives ! De leurs fusions vont naître des amas et superamas de galaxies qui vont ensuite entrainer dans leur champ gravitationnel d’autres galaxies plus petites…

« Le processus responsable de l’agrégation si rapide d’un si grand nombre de galaxies demeure un mystère. Cet amas ne s’est pas construit graduellement au fil des milliards d’années, contrairement à ce que pensaient les astronomes, a expliqué Tim Miller, de l’université de Yale et auteur principal de l’une des deux études publiées sur SPT2349-56. Cette découverte offre la formidable opportunité d’étudier la façon dont les galaxies massives se sont rassemblées pour former de gigantesques amas galactiques ». On est encore loin d’avoir tout compris sur l’histoire et l’évolution du cosmos.