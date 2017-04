Cassini a survécu à son premier passage entre Saturne et ses anneaux, premières images

Le premier passage de Cassini entre Saturne et ses anneaux s’est déroulé avec succès. La sonde a survécu à ce périple inédit et vient de transmettre ses images.

Les dernières nouvelles sont bonnes et rassurantes. Le premier plongeon de Cassini entre Saturne et ses anneaux, à l’intérieur d’un espace de quelque 2.000 km de large, est un grand succès. « We did it ! » (« Nous l’avons fait ! ») a tweeté la Nasa. « Cassini est en contact avec la Terre et transmet les données […] ».

La sonde qui encourait le risque, notamment, d’être endommagée par d’éventuels débris en rotation autour de la planète à une vitesse supérieure à 45 fois à celle d’une balle a donc survécu à ce périple historique. Rappelons que c’est la toute première fois qu’un engin spatial s’aventure si près de cette planète gazeuse 10 fois plus grande que la Terre.

Des images et des données scientifiques très prometteuses

Les scientifiques et aussi les ingénieurs exultent : « C’est la première fois que nous allons pouvoir regarder les anneaux et Saturne séparément, a confié à Space.com Joan Stupik, membre de l’équipe qui pilote Cassini à 1,4 milliard de km de la géante. Nous allons pouvoir connaître l’âge des anneaux, ce qui nous donnera beaucoup d’informations sur la façon dont ils se sont formés, et en savoir plus sur à quoi ressemble l’intérieur de Saturne, quelle est la taille de son cœur, de quoi l’intérieur est fait, comment fonctionne le champ magnétique, etc. ».

Sur les premières images brutes que Cassini a transmises ce matin, on découvre une multitude de détails de la haute atmosphère de la planète, photographiées hier, alors qu’elle se déplaçait à plus de 100.000 km/h. Dans la galerie, après celles (les dernières) de Titan, on reconnait le tourbillon couronnant son pôle nord.

Chaque orbite de cet ultime chapitre nommé « Grand final » de cette grande mission commencée il y a 13 ans, dure six jours. Vingt-deux sont prévus au total jusqu’au 15 septembre, jour où Cassini fera ses adieux en s’enfonçant dans l’épaisse enveloppe gazeuse de Saturne.

Animation de la Nasa illustrant le plongeon de Cassini entre Saturne et ses anneaux — Crédit : NASA, JPL-Caltech, Space Science Institute