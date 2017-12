Bientôt une sonde spatiale privée vers Encelade, une lune de Saturne ?

Le milliardaire russe Youri Milner s’intéresse à Encelade, une lune de Saturne potentiellement habitable. Une mission financée par des fonds privés serait à l’étude.

À l’occasion d’une interview organisée par le magazine The Economist, le milliardaire russe Youri Milner — qui, au passage, finance le projet Breakthrough Listen visant à aider la recherche d’intelligence extraterrestre et aussi le programme Breakthrough Starshot qui, lui, veut préparer les premières sondes d’exploration des systèmes voisins d’Alpha du Centaure — s’est dit très intéressé d’envoyer une mission sur (ou autour) d’Encelade.

Cette petite lune de Saturne de quelque 500 km de diamètre aiguise en effet beaucoup la curiosité des chercheurs — en particulier les exobiologistes — et aussi du grand public depuis que feu la sonde Cassini a révélé l’existence de geysers (en 2005), et plus tard, induite la présence d’un océan global sous sa surface gelée. Mais ce n’est pas tout, les indices détectés d’une activité hydrothermale dans ses profondeurs suggèrent que l’astre est potentiellement habitable. Aussi, pour découvrir s’il existe de la vie ailleurs que sur Terre, Encelade — et aussi Europe autour de Jupiter — apparaît donc comme une cible privilégiée.

Un projet de mission privée qui pourrait démarrer dès l’année prochaine

Évidemment la Nasa et aussi l’ESA sont très intéressées de s’y rendre et, d’ailleurs, des projets sont en cours d’évaluation dans le cadre du programme New Frontiers. Une sélection finale pourrait être faite au cours du printemps… 2019 pour un lancement vers 2025. Ensuite, il faudra patienter que la sonde parcourt le un milliard et demi de kilomètres qui nous séparent…

Pour Milner, c’est trop long. C’est pourquoi il a indiqué que la Breakthrough Prize Foundation réfléchit depuis quelques mois à la faisabilité d’une mission privée. « Nous avons formé un petit atelier autour de cette idée, a-t-il révélé le 9 novembre : pouvons-nous concevoir une mission à faible coût financée par des fonds privés vers Encelade qui pourrait être lancée relativement rapidement et examinerait plus en détail ses panaches afin d’essayer de voir ce qui se passe là-bas ? » Cette mission partirait en quelque sorte en éclaireur.

Le milliardaire ne s’est pas appesanti sur les détails, indiquant juste que toutes les options étaient envisagées, du survol rapide d’Encelade à une mission en orbite autour de Saturne. Une participation de la Nasa et de l’ESA n’est pas exclue non plus. Pete Worden, qui préside la fondation, a indiqué qu’une première étude a été recalée car trop chère. À présent, des alternatives moins couteuses impliquant des voiles solaires sont examinées. Rendez-vous dans un peu plus de six mois pour de nouveaux développements. « J’espère que plus tard l’année prochaine, si tout va bien, nous serons en marche » a-t-il déclaré.