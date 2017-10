L’astéroïde 2012 TC4 va frôler la Terre le 12 octobre

Découvert il y a 5 ans, l’astéroïde 2012 TC4 va frôler la Terre le matin du 12 octobre. Sa taille et sa trajectoire sont encore assez mal connues. Les chercheurs qui s’intéressent de très près à ce géocroiseur estiment qu’il est aussi gros qu’une maison ou encore que la météorite de Tcheliabinsk. Un programme mondial d’alerte sur les astéroïdes a été mis en place.

Ce jeudi 12 octobre, à 5 h 42 TU, soit 7 h 42, heure de Paris, l’astéroïde 2012 TC4 passera au plus près de la Terre, à quelque 42.000 km au-dessus de l’Antarctique, selon la Nasa (51.200 km pour l’IMO, l’International Metor Organization).

Depuis sa découverte, il y a tout juste 5 ans, le 5 octobre 2012, grâce au programme PanSTARRS-1 (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) installé à Hawaï, les spécialistes s’efforcent de connaître le plus précisément possible la trajectoire de ce géocroiseur. Dans un premier temps, les estimations tablaient sur une approche comprise entre 6.000 et 430.000 km. (Elles ont donc été affinées depuis dans une fourchette 42.000-50.000 km.) En tout cas, les chercheurs assurent que 2012 TC4 n’entrera pas en collision avec la Terre. D’ailleurs, il n’y en a aucun de connu pour les 100 prochaines années.

Un test pour un programme d’alerte mondial contre les astéroïdes

Cette approche de notre Planète à un tout petit peu plus d’un dixième de la distance Terre-Lune va néanmoins modifier l’orbite de ce corps céleste d’une taille estimée, pour l’instant, entre 15 et 30 m. Aussi, bien sûr, est-il important pour les chercheurs de mieux déterminer sa trajectoire pour son prochain passage. Car il vaut mieux en effet « prévenir que guérir », comme dit le dicton. Aussi gros — si ce n’est plus — que la météorite de Tchéliabinsk, du nom de la ville russe au-dessus de laquelle, en février 2013, un objet non répertorié avait explosé — personne ne l’avait vu venir ! — après sa rentrée atmosphérique, 2012 TC4 pourrait peut-être en faire autant dans un futur proche. Dans la perspective de se préparer à un éventuel impact (de cet astéroïde ou d’un autre), un programme impliquant plusieurs pays va donc profiter de cette visite pour tester ses capacités à traquer l’indésirable via un réseau international de télescopes et à communiquer les informations. Un pré-test a déjà été fait il y quelques semaines à l’occasion du passage de 3122 Florence (un astéroïde qui s’est révélé être double).

En plus des professionnels, de nombreux astronomes amateurs dans le monde entier se sont lancer à sa poursuite. 2012 TC4 a déjà été épinglé par plusieurs télescopes. Toutefois, des instruments assez puissants sont requis (au moins 200 mm de diamètre). Pour l’IMO, sa magnitude au plus près de la Terre devrait atteindre +12.8. Plus pessimiste, la Nasa annonce une magnitude d’environ 17. À ce moment, l’objet se déplacera vite devant les étoiles de la voûte céleste. Alors, pour être sûr de ne pas le manquer, le mieux est de suivre, par exemple, les observations en direct du Virtual Telescope Project 2.0, à partir du 11 octobre, 21 h (c’est par ici).